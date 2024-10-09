Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


09 Ekim 2024 17:43
Bursa da Bursa yazılım mühendisi alan kurumlar
Eşim Bursalı tayinimi Bursa'ya aldırmak istiyorum ama kurum bulamıyorum. Iğdır Üniversitesinden ilçe belediyelere nakil olabilir miyim

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