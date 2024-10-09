Gündem \ Kültür, Sanat ve Edebiyat
Editörler : Lanet


09 Ekim 2024 18:51
Sürme

Sürme

...

Üç kere çektim sağ gözüme

İki kez çektim sol gözüme

Niyet ümmeti kurtarmak

Ateşten ümmet kurtarmak

...

Ayırma yanından sürmeni

O ismit tozlu sürmeni

Özel olsun sürmedanlık

İstersen cam sürmedanlık

...

Barış sağlam

Çok Yazılan Konular

Kendine iyi davranMüziğin GüncesiDememİzlemeye Değer Film ÖnerileriTersinden okunduğunda da farklı anlamı olan kelimeler oluşturmak...Ozanlardan seçkiler...Son Kelimeyi Alıp Başa KoyalımMonologlarım

Sözlük

antalya 4 akşama ne yemek yapsam 2 gereksiz konu açanlar 6 Bir gece masalı 1 sözlükten sorumlu editör 15 şirret kadınlar 8 ne yemek yapsam derdi 2 şehzade sancağı 2 cep telefonu bağımlılığı 3 Karıncalar 6

Son Haberler

Kayıp Rojin 81 ilde aranıyorTBMM Genel Kurulu'nda, 'Kefenli' eylemVali Çiftçi'yi dolandırılmaktan sanal kart kurtardıAvukata haciz esnasında saldırıya 4 tutuklamaTürkiye, Lübnan'dan sivillerin tahliyesine başladı

Editörün Seçimi

zam Toto ÖMK neden hep öğretmen aleyhine?Tüik:49.38 İto:59.18 Enag:88.63Enflasyona Göre Ocak Zam OranımızSizce Ocak Ayında Memur Maaşı Nasıl Güncellenir?Eylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarYoksulluk sınırı 70 bin 253 lira oldu!(memursen-kamusen suspus!)+70k üstü maaş alan meslek grupları Asgari Ücret ve Memur MaaşıMemurluk kalkıyor mu