Kamu Personeli \ Kadrolu işçiler ile taşeron firma personeli
Editörler : crops35


09 Ekim 2024 21:12
Tubitak gebze yerleşkesinde

Herkese hayırlı günler. Tubitak arge proje teknisyeni için mülakata çağrıldim. Ankarada yaşıyorum. Allah nasip eder de kazanırsam gitmeye değermi? Bilgisi olan yazarsa cok mutlu olurum.

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