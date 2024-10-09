Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


09 Ekim 2024 21:50
Homeoffice Eş Durumu.

Merhabalar,

Ben merkez İstanbul olan yabancı menşeli bir firmada mühendis olarak çalışmaktayım. Eşim ise maliye bakanlığında çalışmaktadır. Ben Ankarada görev yapmaktayım fakat eşim farklı bir ilde. Eş durumundan tayin yapmak istiyoruz. Tayin için çalışır durum yazısı, görevlendirme yazısı, ikametgah, görevlendirme e-postası vb. bir çok belgeyi eklememe rağmen sigortam istanbuldan yattığı için tayinimizi reddetiler. Bu konuya hakim olan veya benzer bir sorun yaşan birisi varsa bu konu hakkında yorum yapabilir mi ? Konuyu aktif takip edeceğim. Yardımlarınız için şimdiden teşekkürler.

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