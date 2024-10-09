Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


09 Ekim 2024 23:15
Açıtan gelen memurun Derece kademe ilerlemesi

Merhaba arkadaşlar dava devam ettiği esnada yaklaşık 3 yıl açığa alındım daha sonra yine dava devam ederken göreve iade edildim tabi bu esnada derece ve kademem ilerlemedi. Davayı kazandım özlük haklarımın ilerlemesini istedim. Ancak 3 yıl geçmesine rağmen halen derecem ve kademem geriden gelmektedir. Emsallerim yeşil pasaport hakkı alırken ben halen hak edemedim derece kademem de aynı şekilde iade edilmesi gerekmez mi?

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