Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


09 Ekim 2024 23:52
Kadroya geçmeyen 4/B li personel durumu

Geçen yıl 3+1 sistemi geldiğinde henüz 3. yılında olan personel kadroyu reddettikten sonra, 4. yılını doldurunca tekrar kadroya geçme talebinde bulunabilir mi?

Kurum resmi olarak sormadan, sözlü şekilde, bu mümkün değil dedi.

Çok Yazılan Konular

4/B istifa 4d linin 4b liye amirlik taslamasıRapor almak

Sözlük

sözlerin de kalbi vardır 1 Tebriz 1 kahvaltıda portakal suyu içen kişi 2 o iş bende 2 Yin yang feslsefesi 1 Beyni ve kalbi olmayan hayvan 1 başlık hortlatarak yazar çağırma denemesi 1 gecenin bir saatinde ev telefonunun çalması 2 şeytan tüyü 1 osmanlı tarihi 1

Son Haberler

Kurumlar yurtdışı teşkilatına nasıl görevlendirme yapar?10 Ekim 2024'ten önemli gündem başlıklarıErdoğan, Arnavutluk ve Sırbistan'a resmi ziyarette bulunacakEylem Tok'un tutukluluk halinin devamına karar verdi'Sudan'dan domuz eti ithalatı yapıldığı' iddiası yalanlandı

Editörün Seçimi

zam Toto ÖMK neden hep öğretmen aleyhine?Tüik:49.38 İto:59.18 Enag:88.63Enflasyona Göre Ocak Zam OranımızSizce Ocak Ayında Memur Maaşı Nasıl Güncellenir?Eylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarYoksulluk sınırı 70 bin 253 lira oldu!(memursen-kamusen suspus!)+70k üstü maaş alan meslek grupları Asgari Ücret ve Memur MaaşıMemurluk kalkıyor mu