KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


10 Ekim 2024 02:11
apron memurluğu
arkadaşlar merhaba puanım 87.8 apron memurluğu istiyorum atanabilir miyim ? bölüm havacılık yönetimi

kasiyer48
10 Ekim 2024 02:30

Branş sıralamasında ilk 80?de isen ilk atamada bile rahatlıkla atanabilirsin


Kkuzey
10 Ekim 2024 02:30
branş sıralamam 49
kasiyer48, 22 dk. önce

Branş sıralamasında ilk 80?de isen ilk atamada bile rahatlıkla atanabilirsin

Toplam 2 mesaj

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