Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


10 Ekim 2024 05:02
kurumlar arası geçiş hakkında

Merhaba arkadaşlar öncelikle herekse selamlar bilmediğim bir konu hakkında fikrinize danışmak istedim lise mezunu acil tıp teknisyeniyim uzun süre atanamadım geçen yıl üniversiteye sözleşmeli personel olarak kpss den memur kadrosuna güvenlik görevlisi olarak girdim sözleşme sürem ve aday memurluğum bittikten sonra dilekçe verip sağlık bakanlığına acil tıp teknisyeni olarak geçiş yapma imkanım varmı diplomam yanmasın diye üniversite de okumadım bilerek geçiş yapılırmı ? ve nasıl bir yol izlemem hakkında bilgisi olan arkadaşların yardımına ihtiyacım var teşekkürler.

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