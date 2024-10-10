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Editörler : Radore


10 Ekim 2024 07:08
Bankada işe girmeyle ilgili bir sorum var !

Mrb,kredi kartlarını gecikmelerle ödeyen,yapılandıran fakat icralık,avukatlık olmayan birinin bankanin herhangi bir biriminde cagri merkezi,gişe vs..işe girmesinde sorun olur mu?

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