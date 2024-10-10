Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


10 Ekim 2024 08:11
Sizim Müdürünüz de Bunları Yapıyor mu?

Arkadaşlar yaşım 39, 19 yıllık zabıt katibiyim, müdürüm her gün günde iki sefer çayı demledin mi, çayı döktün mü, çayın fişini çektin mi, monitörünün düğmesini kapattın mı, klavyede yazı yazma sesi beni rahatsız ediyor, hastaneye gitmeyip geziyorsun, sahtekarsın hasta değilsin sahte rapor aldın, bu kadar izin mi kullanılır şeklinde size de böyle laflar ediyormu? ben şikayetimi yaptım bakalım bakanlık bir işlem yapacak mı? Ancak bu çektiğim çilenin bitmesi için n eyapmalıyım?


zorsevda
Genel Müdür
10 Ekim 2024 08:30

bu çektiğin çilenin bitmesi için müdür olmalısın... ama sanırım senin öyle bir niyetin yok. bence birazda suçu kendinde ara.. bence müdürünün haklılık payı var..


Adliyeci
Şef
10 Ekim 2024 08:37

müdürlük sınavına girmiyorum diye bana bunları yapması haklı yani öyle mi?

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