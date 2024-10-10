Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


10 Ekim 2024 08:11
Sizin Müdürünüz de Bunları Yapıyor mu?

Arkadaşlar yaşım 39, 19 yıllık zabıt katibiyim, müdürüm her gün günde iki sefer çayı demledin mi, çayı döktün mü, çayın fişini çektin mi, monitörünün düğmesini kapattın mı, klavyede yazı yazma sesi beni rahatsız ediyor, hastaneye gitmeyip geziyorsun, sahtekarsın hasta değilsin sahte rapor aldın, bu kadar izin mi kullanılır şeklinde size de böyle laflar ediyormu? ben şikayetimi yaptım bakalım bakanlık bir işlem yapacak mı? Ancak bu çektiğim çilenin bitmesi için n eyapmalıyım?


Adliyeci
Şef
10 Ekim 2024 08:37

müdürlük sınavına girmiyorum diye bana bunları yapması haklı yani öyle mi?


İsmi Lazım Deil
Şube Müdürü
10 Ekim 2024 09:31

Çayın fişini çektin mi gibi cümleleri emir olarak algılıyorsun sanırım. Emir değil, bunlar bir soru. Eğer sen fişi çekmediysen o çekecektir. Müdür personele çay demleme görevi vermez, mahkeme kalemi çay ocağı değil. Eğer müdürle anlaşamıyorsan yerini değiştir. Tebdil-i mekanda ferahlık vardır.


Reamonn42
Memur
10 Ekim 2024 10:32

Kalem değişikliği neden yapmıyorsunuz ?


Adliyeci
Şef
10 Ekim 2024 10:57

niye hep personel değişiyor, huzursuzluğu kim çıkarıyorsa o değişsin


Berkay121
Aday Memur
10 Ekim 2024 14:03

Büyüklemek için söylemiyorum. Ama karşınızdaki insanın Müdür olduğunun ve 1.Disiplin amiri ve yönetimden sorumlu olduğunu bazen unutuyorsunuz arkadaşlar. Bu çay vs. mevzusunu tenzih ederek vermiş olduğu kanuni emirleri yapmak zorundasınız. Komisyonun bildirmiş olduğu tasarruf kapsamında bu soruları size sormakta haklıdır. Ayrıca şikayet etmekle sadece siz zarar görürsünüz ne yazık ki, 15 yıl Zabıt Katibi olarak çalışmış biri olarak söylüyorum. Yer değişikliği talep etmeniz en mantıklı ve hayırlı hareket olacaktır.

Adliyeci, 6 saat önce

niye hep personel değişiyor, huzursuzluğu kim çıkarıyorsa o değişsin


Srdnn
Aday Memur
10 Ekim 2024 16:13
İdari amirimiz diye ne olmuş yani? Adama sahtekarsin demiş daha ne olsun acaba

Adliyeci
Şef
10 Ekim 2024 16:44

müdürler tabi müdür arkadaşlarına toz kondurmak istemiyor,


Adliyeci
Şef
10 Ekim 2024 16:45

kimse bana sahtekar, dalavereci gibi laflar kullanamaz, hem hiç demiyorsunuz ya biz hangi kurumda çalışıyoruz, klavye sesinden rahatsız oluyor ne demek? Kendi akşama kadar uzlaştırma peşinde para kazanıyor diye takın takır uzlaştırma formu dolduruyor, zırt pırt telefonla konuşuyor taraflarla, ben klavyeye basarken niye rahatsız oluyor diyen yok, müdür müdüre laf edecek değil tabi :)))

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