Kamu personeli ortak konular \ Belge, Doküman ve Diğer Paylaşımlar
Editörler : Lanet


10 Ekim 2024 08:52
Sosyal Medya Hesabı Açma ve

Merhaba

herkese iyi çalışmalar,

?haber siteleri ve sosyal medya yayımlanan, müdürlüğümüzü ilgilendiren haberlerin takibinin yapılması, kamu hizmetleri ile ilgili şikayet ve ihbarlar içeren haber paylaşımlarının kontrolünün günlük olarak sağlanmasını, basında ve sosyal medya hesaplarında yer alan konuların incelenmesine?

İlişkin görevlendirme yapıldı. Sosyal medya hesabı kullanmıyorum. Cep telefonuma facebook, instagram ve diğer sosyal medya uygulamalarını yüklemiyorum ve yüklemek zorunda değilim. Kurum bilgisayarları kısıtlı ve bu sitelere girmiyor yani mecburen kendi telefonum ile girmek zorundayım. (mesleğim sosyal medya uzmanı veya teknik bir kadro değil)

Bu tarz bir görevlendirme verildi, kanuni dayanağının olmadığı düşünüyorum.

Fikirleriniz alabilir miyim.

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