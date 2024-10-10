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Editörler : supporters.


10 Ekim 2024 08:57
Evlilik isteyen bir beyefendi

Adım Ramazan 29 yaşındayım. Ankara'da memurum. Evlenmek isteyen hanımlar varsa yazsın. Dolandırıcılık, flörtleşmek, sapıklık, terbiyesizlik, ahlaksızlık ve kısacası evlilik dışı düşünceleri olanlar yazmasın.

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