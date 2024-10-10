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Editörler : oto-danisman-expert


10 Ekim 2024 09:43
Esenyurt meydanda ev arkadaşı

Esenyurt meydanda 2+1 en üst katta dairem var. Biri açık 15 metrekare, diğeri kapalı 30 metrekare balkonu var. Kiralık olan büyük oda yaklaşık 35 metrekare ve kendine ait özel banyosu var (tesisatı takılamadı, valiz ya da elbise odası olabilir.) Salonda koltuk takımı ve 143 ekran tv ve ses sistemi var. Kapalı balkonun yarısı mutfak olarak kullanılıyor. Benle beraber toplam 2 kişi kalacağız.

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