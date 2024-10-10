eş durumu ayrılış ne zaman yapılmalı

merhabalar pazartesi dilekçe verdim üç gün içinde tayinim çıktı özlük birimine ne zaman ayrılış yapmam gerektiğini sorduğumda kimi 15 kimi 30 gün diyor ay sonu ayrılış yapmayı düşünüyorum net bilen birisi var mı kaç güne kadar ayrılış yaparsam cezası va olmaz

merhabalar pazartesi dilekçe verdim üç gün içinde tayinim çıktı özlük birimine ne zaman ayrılış yapmam gerektiğini sorduğumda kimi 15 kimi 30 gün diyor ay sonu ayrılış yapmayı düşünüyorum net bilen birisi var mı kaç güne kadar ayrılış yaparsam cezası va olmaz