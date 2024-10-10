Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


10 Ekim 2024 10:27
eş durumu ayrılış ne zaman yapılmalı
merhabalar pazartesi dilekçe verdim üç gün içinde tayinim çıktı özlük birimine ne zaman ayrılış yapmam gerektiğini sorduğumda kimi 15 kimi 30 gün diyor ay sonu ayrılış yapmayı düşünüyorum net bilen birisi var mı kaç güne kadar ayrılış yaparsam cezası va olmaz

Hemmerve13
Aday Memur
10 Ekim 2024 10:45

Hangi ilden istediniz nereye istediniz

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Kit'den sağlık bakanlığı 4B'ye geçişTayinTaban ek ödemesi-teşvik ek ödemesi eğitim durumuEğitim Tayini Süreci lütfen cevaplar mısınızHemşirelikten tıbbi sekreterliğe geçiş yapmakHizmet birleştirme ve hizmet puanıKit calisaninin saglik bakanligi'na atanmasiKurum icinde gorevlendirmeSağlık Bakanlığı Mazereti Sonaeren Personelkadro derece

Sözlük

sözlük ahalisinin kayıplara karışması 2 Kardelenin Üniversite Günlüğü 3 milton kasırgası 1 TAKUYİTTİN EFENDİ 2 cep telefonu bağımlılığı 3 o iş bende 2 Kendini aşırı beğenme hastalığı 3 kadın alışveriş çılgınlığı 1 şarkı adı ile açılan başlıklar 3 Mor ve tonları tutkusu 3

Son Haberler

A Milli Futbol Takımı 634. maçına çıkacakSiber zorbalık ve şiddet ihbarları 7 gün 24 saat değerlendiriliyor'Örümcek Adam' ile Kütahyalı teyzenin diyaloğu gülümsettiDolar kuru bugün ne kadar? (10 Ekim 2024)Bakan Yumaklı: Bu yıl 1 milyona yakın gıda denetimi yapıldı

Editörün Seçimi

zam Toto ÖMK neden hep öğretmen aleyhine?Tüik:49.38 İto:59.18 Enag:88.63Enflasyona Göre Ocak Zam OranımızSizce Ocak Ayında Memur Maaşı Nasıl Güncellenir?Eylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarYoksulluk sınırı 70 bin 253 lira oldu!(memursen-kamusen suspus!)+70k üstü maaş alan meslek grupları Asgari Ücret ve Memur MaaşıMemurluk kalkıyor mu