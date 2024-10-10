Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


10 Ekim 2024 12:24
MEB Diğer Öğretmen dışı personel (Hizmetli,Memur,Şef,Teknisyen vs) Eş durumu Tayini emsal karar

Arkadaşlar Meb eş durumu tayinler ile ilgili elinde Emsal karar olan varmı ?

yardımcı olursanız sevinirim

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