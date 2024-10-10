MEB Diğer Öğretmen dışı personel (Hizmetli,Memur,Şef,Teknisyen vs) Eş durumu Tayini emsal karar

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : "eskiyara"Pangaea
Çok Yazılan Konular
Karma eğitim isteğe bağlı olsun!Doğum izni sonrası başlamayanlar ne yapıyor??Müdür yardımcılığı görev süresinin bitmesiÖğretmenlerin Ara Tatilinin KaldırılmasıMüdür norm güncellemelerini hatalı yapıyor.Emekli olmama 10 yıl varUzaktan Tezsiz Yüksek LisansEğitim ödeneği ve Eylül ekdersi yatan iller hangileri?Farklı ile atandıktan sonra aynı bankadan promosyon alınır mı?8 yıla rotasyon gelsin
Sözlük
Son Haberler
Editörün Seçimi
zam Toto ÖMK neden hep öğretmen aleyhine?Tüik:49.38 İto:59.18 Enag:88.63Enflasyona Göre Ocak Zam OranımızSizce Ocak Ayında Memur Maaşı Nasıl Güncellenir?Eylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarYoksulluk sınırı 70 bin 253 lira oldu!(memursen-kamusen suspus!)+70k üstü maaş alan meslek grupları Asgari Ücret ve Memur MaaşıMemurluk kalkıyor mu