Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


10 Ekim 2024 12:43
Polisin eğitim hakkından tayin istemesi

Arkadaşlar merhabalar bilen arkadaşlar yazarsa sevinirim DGS ile İstanbul'da 100 de 100 burslu üniversite kazandım yine bir batı ilinden tayin istedim tayinim çıkar mı yada çıkmazsa mahkeme yoluyla gidebilir miyim değerli yorumlarınızı bekliyorum

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