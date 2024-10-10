Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


10 Ekim 2024 12:43
Polisin üniversite kazanması durumunda atama

Arkadaşlar merhabalar bilen arkadaşlar yazarsa sevinirim DGS ile İstanbul'da 100 de 100 burslu üniversite kazandım yine bir batı ilinden tayin istedim tayinim çıkar mı yada çıkmazsa mahkeme yoluyla gidebilir miyim değerli yorumlarınızı bekliyorum


Klav.ye
Memur
11 Ekim 2024 04:08

EGM nin insafına kalmış.. Hadi EGM insaf etti yaptı tayınını, eğitimini aksatmadan sürdürebilmen için uygun mesai saatlerini ayarlama gittiğin yerin insafına kalmış. nasıl olacak o iş... velev ki gittin. devamsızlık olmayan bir bölüm olması gerek. ayrıca üniversite kazandığı için atamayı eskiden yapıyorlardı. şimdi yapmıyorlar.

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Egm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerDanıştay ve Aym iade-red bilgi paylaşımı2024 Eylül dönemi mazeret atamasıBanka promosyonu1+1 çalışma haksızlığıÖlen abimin borcu bana kalır mı?Egm tarifelerine okkalı zam26 Nisan 2017 tarihinde açığa alınanlarResmi kıyafet ile görev yapılması talimatıTek şark düzenlemesi

Sözlük

korku dağları aşırır 2 Motorine 77 kuruş zam gelmesi 1 manovra di heimlich 1 ağız ve diş sağlığı 2 ücra yer 1 Ney sesi 2 Hekimoğlu Türküsü 2 osmanlı tarihi 1 dün olanlar 1 Tişörtü ütülemeden giymek. 9

Son Haberler

Brent petrolün varil fiyatı 78,33 dolarBorsa güne yükselişle başladı13 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 39 zanlı yakalandıAltının gramı 2 bin 915 liradan işlem görüyorÖSYM pazar günü 4 farklı sınav düzenleyecek

Editörün Seçimi

zam Toto ÖMK neden hep öğretmen aleyhine?Tüik:49.38 İto:59.18 Enag:88.63Enflasyona Göre Ocak Zam OranımızSizce Ocak Ayında Memur Maaşı Nasıl Güncellenir?Eylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarYoksulluk sınırı 70 bin 253 lira oldu!(memursen-kamusen suspus!)+70k üstü maaş alan meslek grupları Asgari Ücret ve Memur MaaşıMemurluk kalkıyor mu