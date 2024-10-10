Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


10 Ekim 2024 12:54
yatmayan meb sınav ücretleri
Bu kadar geç yatmasının nedeni nedir

Çok Yazılan Konular

Egm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerDanıştay ve Aym iade-red bilgi paylaşımıKredi yapılandırma2024 Eylül dönemi mazeret ataması1+1 HaksızlığıAbimin icra borcu bana kalır mı?Banka promosyonuEGM Tarifelerine okkalı zam26 Nisan 2017 tarihinde açığa alınanlar27 Aralık 2024 açığa alınanlar

Sözlük

sokrates 1 Türkiye'nin Lübnan'dan sivillerin tahliyesine başlaması 2 TAKUYİTTİN EFENDİ 2 Maço erkek iticiliği 7 yapay zekalar 6 ulaşgkc 3 lorlu börek 1 şirret kadınlar 8 zamanın ruhu 1 mizantropi 1

Son Haberler

Son bir haftada 42 terörist etkisiz hale getirildiCumhurbaşkanı Erdoğan acılı aileye taziye telefonuDiscord'daki kontrolsüzlük yasa dışı faaliyetleri yol açıyorCevdet Yılmaz: İstihdamın daha da artmasını hedefliyoruzMEB'den lise öğrencileri için yeni platform: MEBİ

Editörün Seçimi

zam Toto ÖMK neden hep öğretmen aleyhine?Tüik:49.38 İto:59.18 Enag:88.63Enflasyona Göre Ocak Zam OranımızSizce Ocak Ayında Memur Maaşı Nasıl Güncellenir?Eylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarYoksulluk sınırı 70 bin 253 lira oldu!(memursen-kamusen suspus!)+70k üstü maaş alan meslek grupları Asgari Ücret ve Memur MaaşıMemurluk kalkıyor mu