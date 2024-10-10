Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm



Becayiş istiyor
10 Ekim 2024 13:29
Sağlık bakanlığına geçiş

başka bir bakanlıkta kadrolu memurum tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik mezunuyum sağlık bakanlığına geçmek istiyorum daha önce geçen yada yol gösterebilecek arkadaşımız var mı acaba

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