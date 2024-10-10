Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


10 Ekim 2024 13:33
Kültür ve Turizm Bakanlığı 1629 personel

Selamlar kültür ve Turizm bakanlığı 1629 personel aşımı kapsamında göreve başlayan oldu mu? Bütün kazanan adayları aynı anda mı başlatacaklar acaba

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