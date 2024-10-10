Kadro Derece

Sağlık teknikeri olarak kalkınmada öncelikli ile Mayıs 2016'da sözleşmeli olarak atandım. Ocak 2021'de lisans tamamlama yaptım. Eylül 2022'de batıya eş durumu tayini ile geldim. Mayıs 2023'te kadroya geçtim. Derece kademem 6/1 olarak hesaplandı. Kadro derecem doğru mu?

Sağlık teknikeri olarak kalkınmada öncelikli ile Mayıs 2016'da sözleşmeli olarak atandım. Ocak 2021'de lisans tamamlama yaptım. Eylül 2022'de batıya eş durumu tayini ile geldim. Mayıs 2023'te kadroya geçtim. Derece kademem 6/1 olarak hesaplandı. Kadro derecem doğru mu?