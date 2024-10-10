Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


10 Ekim 2024 13:54
Tıbbi Sekreter Üst Öğrenim

Sağlık teknikeri(tıbbi sekreter) hemşirelik LİSANS bölümünü bitirirse maaşa,derece-kademeye,teşvik ek ödemeye katkısı olur mu?KISACASI mesleki sağlığa ilişkin üst öğrenim olarak sağlık yönetimi LİSANS bölümü gibi etki eder mi?


ben-ozgurlugum
Memur
10 Ekim 2024 14:20

ÖĞRENİM DURUMU LİSANS DERECESİ ÜZERİNDEN ÖDEMELERİNİZİ ALIRSINIZ.

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