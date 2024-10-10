Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


10 Ekim 2024 14:17
Ücretsiz izin

Arkadaşlar merhaba eşim 1yillik ücretsiz izine ayrılacak dilekçemizi ayın 14ünden geçerli işleme girecek bugün okul müdürü bize bu ay için alacağımız maaşı geri milli eğitime ödememiz gerektiğini söyledi. maaşları 1ay önden aldığımız için geri ödememiz gerektiğini ve ödemezsek faiziyle birlikte geri alacaklarını söyledi. bu konuda bilgili birisi yardımcı olabilir mi böyle birşey var mı


Sevdim-Seni
Genel Müdür
10 Ekim 2024 14:23

evet, maaşlar her ay çalışılmadan peşin alınır.

Bu ayın 15inde izne çıkıyorsanız ayın 15inde alacağınız maaşı geri vermeniz lazım.


butterfly345
Aday Memur
10 Ekim 2024 14:25
örneğin ayın 16sında ücretsiz izne ayrılsak geri odememize gerek yok mudur?

Sevdim-Seni
Genel Müdür
10 Ekim 2024 14:31

29 gün ödersin...

15 ekimde alacağın ücret 15 ekim 15 kasım arası 30 günlüktür.

15 Kasıma kaç gün kala ayrılırsan o kadar geri ödersin. 1 kasımda ayrılırsan 15 günlük geri ödersin...


butterfly345
Aday Memur
10 Ekim 2024 14:33
teşekkür ederim
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