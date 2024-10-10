Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


10 Ekim 2024 14:31
2024 Adana Teknofest ödülü

Adana da yapılan bu etkinlik için görev alan personele 8bin TL gibi bi ödüllendirme yapılacağı söylentisi var. konu ile alakalı duyumu olan var mı??


adana0100
Aday Memur
10 Ekim 2024 16:25
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pomem bekleyen masum
Aday Memur
10 Ekim 2024 20:04

Insallah doğrudur 6 gün boyunca 15 saat çalıştık her gün

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