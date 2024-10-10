Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


10 Ekim 2024 14:31
2024 teknofest ödülü
Adana da yapılan bu etkinlik için görev alan personele 8bin TL gibi bi ödüllendirme yapılacağı söylentisi var. konu ile alakalı duyumu olan var mı??

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