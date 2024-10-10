2024 teknofest ödülü

Adana da yapılan bu etkinlik için görev alan personele 8bin TL gibi bi ödüllendirme yapılacağı söylentisi var. konu ile alakalı duyumu olan var mı??

Adana da yapılan bu etkinlik için görev alan personele 8bin TL gibi bi ödüllendirme yapılacağı söylentisi var. konu ile alakalı duyumu olan var mı??