Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


10 Ekim 2024 14:43
Derste mastürbasyon yapan öğrenci okuldan atılması?

köyde ortaokul öğretmeniyim dersimde iki öğrenci mastürbasyon yaptı . en yakın ortaokul 6 km uzaklıkta ilçe merkezinde . Okul müdürü hem duyulmasını hem de öğrenciyi okuldan atmak istemiyor . ben o sınıfa derse o öğrenciler varken giremem . bu öğrencilere okul değiştirilebilir mi?

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