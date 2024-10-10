Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : crops35


10 Ekim 2024 15:24
Engelli raporu

Merhaba arkadaşlar.hastaliğimdan dolayi i̇şe zar zor gi̇di̇yorum.hergun mesai̇ saati̇ni̇n bi̇tmesi̇ni̇ 4 gözle bekli̇yorum.1 dakika bi̇le çalişmak istemiyorum.hastane kontrollerinde hastaneye yatmak istedigimi belirtsemde yatirmiyorlar.ucretsiz izne çiksam herhangi̇ bi̇r geli̇ri̇m yok,geçi̇nemeyi̇z,2 yasinda cocugum var.ne yapabilirim.yardimci olur musunuz ?


Burak Eker67
Daire Başkanı
10 Ekim 2024 15:35

Engelli emeklilik şartlarına göre emeklilik şartlarını doldurduysan emekli ol. Düşük maaş alacaksın ama bu çileyi çekmeye de değmez. Emekli olduktan sonra da girersin bi özel sektöre çift maaş ile çalışırsın. Yapacak bir şey yok


erkan1415
Aday Memur
10 Ekim 2024 15:42
engelli emekliliğine 3 senem var olsamda dediğin gibi çok düşük maaş alıyorum gecinemeyiz öyle özel sektörde nasıl çift maas alirim
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