KPSS ve diğer sınavlar \ Diğer Sınavlar (AÖF, ALES, DGS, SMMM, İSG, YDS, YÖKDİL)
Editörler : F16 Gökçen


10 Ekim 2024 15:53
TRT skandal Ünvan değişikliği sınavı

TRT 05.10.2024 Tarihinde 57 mühendis alabilmek için unvan değişikliği sınavı açtı. Alan dışı sorular emsali görünmemiş şekilde sorular zor sorularla sınava giren 75 kişiden barajı geçen görünmüyor. Elektrik mühendisi sınavında algoritma programlama


tutkun0650
Şef
10 Ekim 2024 15:54

mikroişlemciler,elektronik sorularını kapsayan bir sınav yapıldı

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TRT skandal Ünvan değişikliği sınavı

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