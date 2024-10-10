KPSS ve diğer sınavlar \ Özel Sektör (657 Yayınevi desteği ile)
Editörler : Radore


10 Ekim 2024 16:22
Hiçbir yerden dönüş alamıyorum....

Merhabalar,

Bu aralar ekonomik kriz sebebiyle işe alım süreçlerinde duraksama mı var?

Pekçok firmaya iş başvurusu yapıyorum fakat dönüş yok...

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