Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


10 Ekim 2024 16:36
izindeyken gıyabımda ilişik kesme
izindeyken mazeret tayinim olumlu sonuçlandı ve tayinim çıktı. iznimin bitmesine iki gün kala gıyabımda ilişik kesildi.İdari büro meyil müddeti izin bittikten sonra başlar dedi ve kalan izinler iade olmuyor dedi. böyle birşey var mı ilişik kesildiği günden meyil müddeti başlayıp kalan izinler iade olması gerekmez mi bilgisi olan var mı

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