izindeyken gıyabımda ilişik kesme

izindeyken mazeret tayinim olumlu sonuçlandı ve tayinim çıktı. iznimin bitmesine iki gün kala gıyabımda ilişik kesildi.İdari büro meyil müddeti izin bittikten sonra başlar dedi ve kalan izinler iade olmuyor dedi. böyle birşey var mı ilişik kesildiği günden meyil müddeti başlayıp kalan izinler iade olması gerekmez mi bilgisi olan var mı

izindeyken mazeret tayinim olumlu sonuçlandı ve tayinim çıktı. iznimin bitmesine iki gün kala gıyabımda ilişik kesildi.İdari büro meyil müddeti izin bittikten sonra başlar dedi ve kalan izinler iade olmuyor dedi. böyle birşey var mı ilişik kesildiği günden meyil müddeti başlayıp kalan izinler iade olması gerekmez mi bilgisi olan var mı