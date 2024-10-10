Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


10 Ekim 2024 16:36
İzindeyken gıyapta ilişik kesme

izindeyken mazeret tayinim olumlu sonuçlandı ve tayinim çıktı. iznimin bitmesine iki gün kala gıyabımda ilişik kesildi.İdari büro meyil müddeti izin bittikten sonra başlar dedi ve kalan izinler iade olmuyor dedi. böyle birşey var mı ilişik kesildiği günden meyil müddeti başlayıp kalan izinler iade olması gerekmez mi bilgisi olan var mı


Soylu444
Şef
11 Ekim 2024 02:06

Sen bi 10 gün Dr raporu al , raporu aldığın andan itibaren iznin iade olur rapor bitimi meyilin baş

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