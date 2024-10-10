KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


10 Ekim 2024 16:57
Bölüm Önerisi

Arkadaşlar merhaba, şu an hali hazırda bir kamu kurumunda büro yönetimi mezunu olarak çalışıyorum. Bölümün gerektirdiği iş tanımını (sekreter, asistanlık gibi) artık yerine getirmek istemediğim için yeni bir bölüm arayışına girdim. TDS ve Büro Yönetimi Yönetici Asistanlığı gibi asistanlık türü bölümler hariç 80-85 ile ataması güzel giden bölüm önerileriniz var mı?

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