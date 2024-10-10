Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


10 Ekim 2024 16:59
Resmi kıyafet Hk.

sivil Birimler Resmi dönecekmiş istihbarat hariç ebysden yazı geldi bizim şubede hazırlık başladı bile sizde durum nedir ne düşünüyorsunuz ?


saulgoodmannn
Aday Memur
10 Ekim 2024 17:10

Yerinde bi karar olmuş destekliyorum


beykozlupolis
Aday Memur
10 Ekim 2024 17:17

ben bilgi işlemciyim matkap duvar delip kırıyorum yolda kazma kürek fiber çekiyorum fiber kaynak yapıyorum 40 metre direğe çıkıyorum bunu resmi nasıl yapacam ? bunu neredeyse her hafta yapıyorum.

saulgoodmannn, 1 saat önce

Yerinde bi karar olmuş destekliyorum


iyilikiyidir01
Daire Başkanı
10 Ekim 2024 17:17
yav bir şeyi de düzgün anlayın ya yada manipüle etmeyin neymiş sivil çalışanlar resmi çalışacak istihbarat hariç herkez resmi olacakmış yazı böyle mı diyor yoksa bakan oluru hariç sivil çalışan herkes resmi çalışacak mı diyor aynı tas aynı hamam devam saçma sapan birde hazırlık yapılıyor bizde demiş

beykozlupolis
Aday Memur
10 Ekim 2024 17:18

ebysde yazıyor ya aç bak ?

iyilikiyidir01, 1 saat önce
yav bir şeyi de düzgün anlayın ya yada manipüle etmeyin neymiş sivil çalışanlar resmi çalışacak istihbarat hariç herkez resmi olacakmış yazı böyle mı diyor yoksa bakan oluru hariç sivil çalışan herkes resmi çalışacak mı diyor aynı tas aynı hamam devam saçma sapan birde hazırlık yapılıyor bizde demiş

Sbz1dftd
Memur
10 Ekim 2024 17:22
senin anlattığın işin polislikle ne alakası var kardeş. polis sıfatıyla mı yapıyon bu işi? polisler asli vazifesi 2559 pvks da yazıyor aynı kanunda asli görevinde çalıştıramsyacağı da yazıyor
beykozlupolis, 1 saat önce

ben bilgi işlemciyim matkap duvar delip kırıyorum yolda kazma kürek fiber çekiyorum fiber kaynak yapıyorum 40 metre direğe çıkıyorum bunu resmi nasıl yapacam ? bunu neredeyse her hafta yapıyorum.


Sbz1dftd
Memur
10 Ekim 2024 17:27
polisin temelde 2 ana görevi vardır. 1) suçu önlemek 2) suçluyu yakalamak ve adelete teslim etmek. bu 2 görevin yanında koruma görevi de suçu önlemek amacıyladır. adli ve idari Polislik arasındaki fark sahada olmadır binalarda değil içerde 8 5 kısımda değil. emlak inşaat şube lojistik tır şöförü kantinci kepçe şöförü akaryakıt istasyonunda pompacı resepsiyoncu muhasebeci bunlar polisliğin asli vazifesi değildir

Sbz1dftd
Memur
10 Ekim 2024 17:29
evet sen onu polis kıyafeti ile yapacaksın herkes ne olduğunu bilsin
beykozlupolis, 1 saat önce

ben bilgi işlemciyim matkap duvar delip kırıyorum yolda kazma kürek fiber çekiyorum fiber kaynak yapıyorum 40 metre direğe çıkıyorum bunu resmi nasıl yapacam ? bunu neredeyse her hafta yapıyorum.


siyahbeyaz88
Genel Müdür
10 Ekim 2024 17:56
sivil kıyafetle nasıl yapıyorsan resmiyle de yapabilirsin eskiden kumaş pantolon gömlek kravat giyiyorduk şimdi gayet rahat resmi kıyafetler, senin derdin sakallar bence:)
beykozlupolis, 1 saat önce

ben bilgi işlemciyim matkap duvar delip kırıyorum yolda kazma kürek fiber çekiyorum fiber kaynak yapıyorum 40 metre direğe çıkıyorum bunu resmi nasıl yapacam ? bunu neredeyse her hafta yapıyorum.

Toplam 8 mesaj

Çok Yazılan Konular

Egm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerDanıştay ve Aym iade-red bilgi paylaşımıKredi yapılandırma2024 Eylül dönemi mazeret ataması1+1 HaksızlığıBanka promosyonuAbimin icra borcu bana kalır mı?EGM Tarifelerine okkalı zam26 Nisan 2017 tarihinde açığa alınanlar27 Aralık 2024 açığa alınanlar

Sözlük

korku dağları aşırır 2 milton kasırgası 1 en son ne zaman gizli bir iyilik yaptın 1 çok laf çok yalan çok mal çok haram 2 yolunu beklemek 2 Yumurta yiyememek 5 geyik 2 Mor ve tonları tutkusu 3 tozeur nefta havaalanı 1 ne yemek yapsam derdi 1

Son Haberler

Borsa günü düşüşle tamamladıBerberin örgüt liderliği yaptığı çete çökertildi: 76 gözaltıLise öğrencilerine yapay zeka destekli 'MEBİ' platformu14 yaşındaki erkek çocuğuna etek giydirilmesine 8 gözaltı'Deprem konutlarında prizler bağlantıları yapılmadan yerleştirildi' iddiasına açıklama

Editörün Seçimi

zam Toto ÖMK neden hep öğretmen aleyhine?Tüik:49.38 İto:59.18 Enag:88.63Enflasyona Göre Ocak Zam OranımızSizce Ocak Ayında Memur Maaşı Nasıl Güncellenir?Eylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarYoksulluk sınırı 70 bin 253 lira oldu!(memursen-kamusen suspus!)+70k üstü maaş alan meslek grupları Asgari Ücret ve Memur MaaşıMemurluk kalkıyor mu