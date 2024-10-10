Resmi kıyafet Hk.

yav bir şeyi de düzgün anlayın ya yada manipüle etmeyin neymiş sivil çalışanlar resmi çalışacak istihbarat hariç herkez resmi olacakmış yazı böyle mı diyor yoksa bakan oluru hariç sivil çalışan herkes resmi çalışacak mı diyor aynı tas aynı hamam devam saçma sapan birde hazırlık yapılıyor bizde demiş

yav bir şeyi de düzgün anlayın ya yada manipüle etmeyin neymiş sivil çalışanlar resmi çalışacak istihbarat hariç herkez resmi olacakmış yazı böyle mı diyor yoksa bakan oluru hariç sivil çalışan herkes resmi çalışacak mı diyor aynı tas aynı hamam devam saçma sapan birde hazırlık yapılıyor bizde demiş