Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


10 Ekim 2024 16:59
Resmi kıyafet ile görev yapılması talimatı

sivil Birimler Resmi dönecekmiş istihbarat hariç ebysden yazı geldi bizim şubede hazırlık başladı bile sizde durum nedir ne düşünüyorsunuz ?


saulgoodmannn
Aday Memur
10 Ekim 2024 17:10

Yerinde bi karar olmuş destekliyorum


beykozlupolis
Aday Memur
10 Ekim 2024 17:17

ben bilgi işlemciyim matkap duvar delip kırıyorum yolda kazma kürek fiber çekiyorum fiber kaynak yapıyorum 40 metre direğe çıkıyorum bunu resmi nasıl yapacam ? bunu neredeyse her hafta yapıyorum.

saulgoodmannn, Dün

Yerinde bi karar olmuş destekliyorum


iyilikiyidir01
Daire Başkanı
10 Ekim 2024 17:17
yav bir şeyi de düzgün anlayın ya yada manipüle etmeyin neymiş sivil çalışanlar resmi çalışacak istihbarat hariç herkez resmi olacakmış yazı böyle mı diyor yoksa bakan oluru hariç sivil çalışan herkes resmi çalışacak mı diyor aynı tas aynı hamam devam saçma sapan birde hazırlık yapılıyor bizde demiş

beykozlupolis
Aday Memur
10 Ekim 2024 17:18

ebysde yazıyor ya aç bak ?

iyilikiyidir01, Dün
yav bir şeyi de düzgün anlayın ya yada manipüle etmeyin neymiş sivil çalışanlar resmi çalışacak istihbarat hariç herkez resmi olacakmış yazı böyle mı diyor yoksa bakan oluru hariç sivil çalışan herkes resmi çalışacak mı diyor aynı tas aynı hamam devam saçma sapan birde hazırlık yapılıyor bizde demiş

Sbz1dftd
Memur
10 Ekim 2024 17:22
senin anlattığın işin polislikle ne alakası var kardeş. polis sıfatıyla mı yapıyon bu işi? polisler asli vazifesi 2559 pvks da yazıyor aynı kanunda asli görevinde çalıştıramsyacağı da yazıyor
beykozlupolis, Dün

ben bilgi işlemciyim matkap duvar delip kırıyorum yolda kazma kürek fiber çekiyorum fiber kaynak yapıyorum 40 metre direğe çıkıyorum bunu resmi nasıl yapacam ? bunu neredeyse her hafta yapıyorum.


Sbz1dftd
Memur
10 Ekim 2024 17:27
polisin temelde 2 ana görevi vardır. 1) suçu önlemek 2) suçluyu yakalamak ve adelete teslim etmek. bu 2 görevin yanında koruma görevi de suçu önlemek amacıyladır. adli ve idari Polislik arasındaki fark sahada olmadır binalarda değil içerde 8 5 kısımda değil. emlak inşaat şube lojistik tır şöförü kantinci kepçe şöförü akaryakıt istasyonunda pompacı resepsiyoncu muhasebeci bunlar polisliğin asli vazifesi değildir

Sbz1dftd
Memur
10 Ekim 2024 17:29
evet sen onu polis kıyafeti ile yapacaksın herkes ne olduğunu bilsin
beykozlupolis, Dün

ben bilgi işlemciyim matkap duvar delip kırıyorum yolda kazma kürek fiber çekiyorum fiber kaynak yapıyorum 40 metre direğe çıkıyorum bunu resmi nasıl yapacam ? bunu neredeyse her hafta yapıyorum.


siyahbeyaz88
Genel Müdür
10 Ekim 2024 17:56
sivil kıyafetle nasıl yapıyorsan resmiyle de yapabilirsin eskiden kumaş pantolon gömlek kravat giyiyorduk şimdi gayet rahat resmi kıyafetler, senin derdin sakallar bence:)
beykozlupolis, Dün

ben bilgi işlemciyim matkap duvar delip kırıyorum yolda kazma kürek fiber çekiyorum fiber kaynak yapıyorum 40 metre direğe çıkıyorum bunu resmi nasıl yapacam ? bunu neredeyse her hafta yapıyorum.


rasim1903
Memur
10 Ekim 2024 18:38
Bizim siviller maşallah polis olduğunu belli etmek için elinden geleni yapıyor. silah görünür yerde telsizi sallaya sallaya vatandaş 100 metreden görüp dalga geçiyor. Az dikkat

iyilikiyidir01
Daire Başkanı
10 Ekim 2024 18:51
la kanki sen polis misin:)özelde daha çok kazanıyorlar söyleyim bu yaptıklarını git özelde yap daha çık kazanırsın hayır bunları yapacak işçi kadrosu nerede emniyet o kadar teknisyen işçi var yolda kazmayla nereyi kazıyorsun yazık sana ya şimdi hergün tras ol üstün kirli diye şimdi durduk yere rapor yiyeceksin haberin olsun:)ekiplerde hırsız kovalayıp üstü bası yırtılıp sınra öyle gören denetlemeciler onlara rapor tutuyor sana da tutarlar haberin olsun. yav adama yazık üzüldüm. akrabaları görse rezil rüsva olur hani polisin der yazık bu adamlara
beykozlupolis, Dün

ben bilgi işlemciyim matkap duvar delip kırıyorum yolda kazma kürek fiber çekiyorum fiber kaynak yapıyorum 40 metre direğe çıkıyorum bunu resmi nasıl yapacam ? bunu neredeyse her hafta yapıyorum.


Ferhatsrn
Aday Memur
10 Ekim 2024 19:11
Bize farketmiyor abi biz marabayıs (trafikçi) .

KingİsBorn
Aday Memur
11 Ekim 2024 00:37
ben daire başkanlıklarında çalışanlar resmi giyecek diye biliyorum
Toplam 12 mesaj

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