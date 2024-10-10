KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


10 Ekim 2024 18:06
p3 4001'de kaç bin sıralamaya ve puana düşer?

Merhabalar;

Şu soruların cevaplarını bulamıyorum. Fikri olan varsa ve cevaplarsa minnettar olurum.

4001 p3'te 2022'de genel merkezi atamalarda (2023/1 vb) sıralamalar kaç bine düşmüştür?

Bakanlıkların merkezi atamalarında (mülakatsız) kaç bine düşmüştür?

Sizce bu atamalarda nasıl değişir?

Sizce bakanlık merkezi atamalarında 85.9 ve 12bin sıralama ile hiçbir şansım var mı?

https://forum.memurlar.net/konu/2570841/2022-vs-2024-kpss-siralama-karsilastirma.html

Burada sıralamaların geriye attığından bahsetmiş buna göre 85.9 puan geçen senenin 87 puanını bulursa şansım nedir?

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