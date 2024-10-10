KPSS ve diğer sınavlar \ TSK Personel Temin Faaliyetleri
Editörler : oto-danisman-expert


10 Ekim 2024 18:14
TSK dış kaynak subay alımı
13 ekimden ne kadar sonra çağırırlar?

omer sahbaz
10 Ekim 2024 18:15
ben kasımıın 3 gibi çağrılırız diye düşünüyorun
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