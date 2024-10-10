Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


10 Ekim 2024 18:33
Ankara mi Samsun mu
Öğretmen için hangi şehir sizce daha iyidir. Samsuna tayinin zor olması devantaji ankaranin da kalabalığı ve denizinin olmaması dezavantajı gibi duruyor dışarıdan. Siz memlekete yakınlıktan bağımsız düşünürsek hangi şehiri aileyle yasamak için daha uygun goruyorsunuz

matemkogr
Daire Başkanı
10 Ekim 2024 19:23

Hakkari en iyi tercih. Tavsiye ederim.

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Karma eğitim isteğe bağlı olsun!Doğum izni sonrası başlamayanlar ne yapıyor??8 yıla rotasyon gelsinMüdür yardımcılığı görev süresinin bitmesiMüdür norm güncellemelerini hatalı yapıyor.Öğretmenlerin Ara Tatilinin KaldırılmasıEmekli olmama 10 yıl varÖğretmenlik Meslek Kanunun Avantajı?Ücretsiz izinEk ders ücreti

Sözlük

lorlu börek 1 Zor açılan,kavanoz kapakları 1 ritüel 4 Bir gece masalı 1 iyi ki doğdum ben 15 yapay zekalar 6 Kediler 3 Yazar olmak kim ben kim? 1 Kara delikler 3 renklerin cinsiyeti 2

Son Haberler

İsrail, Lübnan'daki BM Barış Gücü askerlerine ateş açtı: İki yaralıDiscord'da şantaj soruşturmasında 1 kişi daha tutuklandıSPK Başkanı Gönül: 2023 yılında 54 şirket halka arz olduBenzine 76 kuruş zam geldiÖğretmenlerin paylaştığı fotoğrafa hakaret eden Ece Ronay'a ceza

Editörün Seçimi

zam Toto ÖMK neden hep öğretmen aleyhine?Tüik:49.38 İto:59.18 Enag:88.63Enflasyona Göre Ocak Zam OranımızSizce Ocak Ayında Memur Maaşı Nasıl Güncellenir?Eylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarYoksulluk sınırı 70 bin 253 lira oldu!(memursen-kamusen suspus!)+70k üstü maaş alan meslek grupları Asgari Ücret ve Memur MaaşıMemurluk kalkıyor mu