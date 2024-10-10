Ankara mi Samsun mu

Öğretmen için hangi şehir sizce daha iyidir. Samsuna tayinin zor olması devantaji ankaranin da kalabalığı ve denizinin olmaması dezavantajı gibi duruyor dışarıdan. Siz memlekete yakınlıktan bağımsız düşünürsek hangi şehiri aileyle yasamak için daha uygun goruyorsunuz

Öğretmen için hangi şehir sizce daha iyidir. Samsuna tayinin zor olması devantaji ankaranin da kalabalığı ve denizinin olmaması dezavantajı gibi duruyor dışarıdan. Siz memlekete yakınlıktan bağımsız düşünürsek hangi şehiri aileyle yasamak için daha uygun goruyorsunuz