Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


10 Ekim 2024 19:34
Egm yüksek disiplin kurulundan kararı açıklanan var mı?

Sözlü savunma için dilekçe yazmıştım çağırmadan görüşülmüş benim dosyam başka görüşülüp tebliğ alanlar varmı bu pol4 sorgudan dolayı


Kürşad060606
Aday Memur
10 Ekim 2024 20:04

Kimse yok mu kararı çıkan


Kürşad060606
Aday Memur
10 Ekim 2024 22:30

.


Asaf27272727
Aday Memur
10 Ekim 2024 22:40
cvp ne peki

Kürşad060606
Aday Memur
10 Ekim 2024 23:02

Cevabı gelenlere sonucu soruyorum bende işte kimi belli olmuş kimi olmamış


Asaf27272727
Aday Memur
10 Ekim 2024 23:05
seninkide bişey yazıyorum mu sonuç falan

Kürşad060606
Aday Memur
10 Ekim 2024 23:42

Yok yazmıyor benim ki açıklanmadı diyorum

Toplam 6 mesaj

Çok Yazılan Konular

Egm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerDanıştay ve Aym iade-red bilgi paylaşımı2024 Eylül dönemi mazeret atamasıBanka promosyonu1+1 çalışma haksızlığıÖlen abimin borcu bana kalır mı?Egm tarifelerine okkalı zam26 Nisan 2017 tarihinde açığa alınanlarResmi kıyafet ile görev yapılması talimatıTek şark düzenlemesi

Sözlük

bile isteye radara yakalanmak 2 şu an çalan şarkı 5 Sokakta yere tükürenler görmek 5 joy milne 1 Bugün olanlar 4 Kardelenin Üniversite Günlüğü 1 Tişörtü ütülemeden giymek. 9 google profesorleri 1 korku dağları aşırır 2 Elbruz dağı 1

Son Haberler

Brent petrolün varil fiyatı 78,33 dolarBorsa güne yükselişle başladı13 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 39 zanlı yakalandıAltının gramı 2 bin 915 liradan işlem görüyorÖSYM pazar günü 4 farklı sınav düzenleyecek

Editörün Seçimi

zam Toto ÖMK neden hep öğretmen aleyhine?Tüik:49.38 İto:59.18 Enag:88.63Enflasyona Göre Ocak Zam OranımızSizce Ocak Ayında Memur Maaşı Nasıl Güncellenir?Eylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarYoksulluk sınırı 70 bin 253 lira oldu!(memursen-kamusen suspus!)+70k üstü maaş alan meslek grupları Asgari Ücret ve Memur MaaşıMemurluk kalkıyor mu