Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


10 Ekim 2024 19:34
Pol4 egm yüksek disiplin kurulundan kararı çıkanlar yazabilir mi

Sözlü savunma için dilekçe yazmıştım çağırmadan görüşülmüş benim dosyam başka görüşülüp tebliğ alanlar varmı bu pol4 sorgudan dolayı


Kürşad060606
Aday Memur
10 Ekim 2024 20:04

Kimse yok mu kararı çıkan

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Egm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerDanıştay ve Aym iade-red bilgi paylaşımıKredi yapılandırma2024 Eylül dönemi mazeret ataması1+1 HaksızlığıBanka promosyonuAbimin icra borcu bana kalır mı?EGM Tarifelerine okkalı zam26 Nisan 2017 tarihinde açığa alınanlarResmi kıyafet Hk.

Sözlük

mizantropi 1 osmanlı tarihi 1 Neden Mars? 1 şu an çalan şarkı 3 baş tacı 5 Hekimoğlu Türküsü 2 tavuk sote 1 jaguar 3 Kara delikler 3 parti ve seri numarası 1

Son Haberler

İsrail, Lübnan'daki BM Barış Gücü askerlerine ateş açtı: İki yaralıDiscord'da şantaj soruşturmasında 1 kişi daha tutuklandıSPK Başkanı Gönül: 2023 yılında 54 şirket halka arz olduBenzine 76 kuruş zam geldiÖğretmenlerin paylaştığı fotoğrafa hakaret eden Ece Ronay'a ceza

Editörün Seçimi

zam Toto ÖMK neden hep öğretmen aleyhine?Tüik:49.38 İto:59.18 Enag:88.63Enflasyona Göre Ocak Zam OranımızSizce Ocak Ayında Memur Maaşı Nasıl Güncellenir?Eylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarYoksulluk sınırı 70 bin 253 lira oldu!(memursen-kamusen suspus!)+70k üstü maaş alan meslek grupları Asgari Ücret ve Memur MaaşıMemurluk kalkıyor mu