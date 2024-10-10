P3 80.50 İşletme

bende kamu 79.95 ile bekliyorum. bence var yani umarım öyledir. iibf için daha düşük puanlar daha iyi sıralamalarda diyorlar bu sene. eğer öyleyse puanınız 82 lere denk gelir.

bende kamu 79.95 ile bekliyorum. bence var yani umarım öyledir. iibf için daha düşük puanlar daha iyi sıralamalarda diyorlar bu sene. eğer öyleyse puanınız 82 lere denk gelir.

veyselayverdi, 57 dk. önce Arkadaşlar merhaba, işletme mezunuyum. Sözleşmeli gelme ihtimali var mı? branş sıralamam 1583