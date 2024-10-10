KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


10 Ekim 2024 20:39
P3 80.50 İşletme
Merhaba arkadaşlar, işletme mezunuyum. Sözleşmeli gelme ihtimali var mı? branş sıralamam 1583

veyselayverdi
Aday Memur
10 Ekim 2024 20:47
Arkadaşlar merhaba, işletme mezunuyum. Sözleşmeli gelme ihtimali var mı? branş sıralamam 1583

657abc657
Aday Memur
10 Ekim 2024 21:07
bende kamu 79.95 ile bekliyorum. bence var yani umarım öyledir. iibf için daha düşük puanlar daha iyi sıralamalarda diyorlar bu sene. eğer öyleyse puanınız 82 lere denk gelir.
veyselayverdi, 57 dk. önce
Arkadaşlar merhaba, işletme mezunuyum. Sözleşmeli gelme ihtimali var mı? branş sıralamam 1583
Toplam 2 mesaj

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