Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


10 Ekim 2024 20:46
İkinci diplomayla belediyeler arası nakil

İlçe belediyesinde GİHde düz memur olan ,ikinci teknik bölüm diplomasıyla başka bir belediyeye boş olan TİH tekniker kadrosuna tekniker olarak nakil olabilir mi?

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