Öğretmenlik Mesleği Kanunu yasalaştı

illa ki eksiklikler var hocam şimdi ama Allah için söyleyelim 20 yılı dolduran herkese bir kereye mahsus ocaktan itibaren başöğretmenlik hakkı tanınacak. başöğretmenlik maaşı ile öğretmen maaşı iyi bi noktaya gelecek. elbette yetmez ama en azından bir adım. bir öğretim üyesi ile arada çok az bir fark kalıyor. iyi taraflarından da bakmak lazım.

ayrıca unutmayalım kadelendirme meslekleşme için kaçınılmaz bir kavramdır. bence uzman ve başöğretmen olma şartları katılaşmalı da.