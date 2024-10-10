Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


10 Ekim 2024 21:23
Öğretmenlik Mesleği Kanunu yasalaştı
ÖMK yasalaştı, görüşleriniz

ç_karlos
Memur
10 Ekim 2024 21:27

illa ki eksiklikler var hocam şimdi ama Allah için söyleyelim 20 yılı dolduran herkese bir kereye mahsus ocaktan itibaren başöğretmenlik hakkı tanınacak. başöğretmenlik maaşı ile öğretmen maaşı iyi bi noktaya gelecek. elbette yetmez ama en azından bir adım. bir öğretim üyesi ile arada çok az bir fark kalıyor. iyi taraflarından da bakmak lazım.

ayrıca unutmayalım kadelendirme meslekleşme için kaçınılmaz bir kavramdır. bence uzman ve başöğretmen olma şartları katılaşmalı da.


Cumhuriyet28
10 Ekim 2024 21:27

Şimdi sıra yönetmeliğini çıkarılmasında


ahmetbulut47
Genel Müdür
10 Ekim 2024 21:32
bir meslek grubu için kanun çıkarılması elbette olumlu fakat içerik malesef tatmin etmekten çok uzak çok eksik ve yetersiz ü arım iyileştirilir sendikalara çok iş düşüyor

Sakaryalı540
Aday Memur
10 Ekim 2024 21:33

10 yılını dolduranlar eğitim görüp Ocak ayından itibaren uzman sayılacak diye biliyorum inşallah doğru biliyorumdur


jajacoelho
Genel Müdür
10 Ekim 2024 21:37

talip geylan, 7 yıl boyunca 20 yılını dolduran öğretmenler başöğretmen olacak demişti..kanunda yok mu şimdi bu

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