2011 KHK ile Sözleşmeliden Kadroya Geçenlere Verilen Hakların, 2011 da İlk Atama Olarak Atananlara

Merhaba, 2010 Ocak ayında sözleşmeli öğretmen olarak atanmıştım. Ardından 632 KHK ile kendi okullarında çalışanlara kadro hakkı tanınmıştı fakat ben bu KHK ile kendi okulumda kadro almayı kabul etmemiştim.

Ardından KPSS puanı ile aynı yıl ilgili kanundan sonra gerçekleştirilen kadrolu atama ile başka bir ile İLK ATAMA olarak kadrolu atanmıştım.

Bakanlık bu süreçte KHK ile kendi okulunda kadroya geçenlere zorunlu hizmet muafiyeti, memurluktaki esas sürelerin sözleşmeli öğretmenliğe başlama tarihi olarak hesaplanması ile haklar vermişti.

Bu gelişmelerin ardından çeşitli davalar, sendika girişimleri vb. ile aynı haklar aynı yıl İLK ATAMA olarak KPSS puanıyla başka kurumlara atananlara da verilmişti.

Şu an mebbis kaydıma baktıgımda

Mebde İlk Göreve Başlama Süresi : Ocak 2010

Memuriyete Başlama Tarihi: Eylül 2011

olarak görünmekte, ilgili haklar neticesinde Memuriyete başlama tarihinin de Ocak 2010 olarak görünmesi gerektiğini düşünüyorum. Yanlıs hatırlamıyorsam o yıllardan sonra bu iki tarih aynı olarak görünüyordu.. Şimddi neden farklı göründüğünü anlamıyorum, bir hata mı var diye düşünüyorum.

Bu yıllarda aynı süreçleri yaşayan öğretmen arkadaşlarım varsa ya da konu ile ilgili yorum yapabilecek birisi varsa çok memnun olurum.

Teşekkür ederim.