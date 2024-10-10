Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


10 Ekim 2024 22:45
ilicitayin
haziranda iller arasi tayin yaptim hemsireyim. ilici tayine kasimdakine basvurabilir miyim sartlari neler tsk ederimm

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