İcra Hakkında

Merhaba arkadaşlar ailevi sorunlar, deprem vs vs derken kredi kartina yüklendik. Kredi kartı borcum şu anda 288 bin TL aylık ödemesi 94 küsur bin (geçen ay ödeyemedim ) bu ay üzerine ekledi. Şu anda asgari ödeme tutarı 94 bin civarı. Bunu şu anda ödeme imkânım yok haliyle. Mecbur ya devletin yeni çıkardığı yapılandırma yoluna başvuracağım. Bunda da 60 ay vadede 750 bin civarı oluyor ( bilerek en yüksek vadeyi yazdım.) İcraya dusurup kendimi maaşımdan 1/4 oranında her ay kesilse bu borç biter mi ? Toplam ne kadar faiz olur. Aylık aşağı yukarı 11 bin civarı maaşımdan kesinti olur. Bu para sadece faize mi gider ?

Bir de toplam faiz oranı nedir acaba bilemiyorum kimi yerde yüzde %24 yazıyor kimi yerde akdi faiz yazıyor. Bunların ne olduğunu bilmiyorum yardımcı olur musunuz ?