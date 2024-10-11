Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


11 Ekim 2024 07:34
2025 misyon koruma sınavı

2025 te misyon sınavı olacak mı ? yaş şartı en son kaç, sınavı artık dışişleri Bakanlığının yapacağı söyleniyor. bilgisi olan duyumu olan bir arkadaşımızı bilgilendirirse sevinirim.


mutsuz17
Daire Başkanı
11 Ekim 2024 09:01

Kıymetli meslektaşım 2025 de sınav olması mümkün görünmüyor , bunun bir kaç sebebi var . En temel sebebi geçen sene baharda yapılan sınav sıralamasının açıklanmaması . Zaten açıklasalar da kazanan arkadaşlardan ilk grup en erken 2025 bahar veya yazında gidecek , son grup da bunları değiştirecek yani 2027 veya 2028 de . Emniyet 2028 de ilk grubunu göndereceği kişiler için 2025 da sınav yapmaz .

Bunun dışında geçen ay yeni bir CB Kararnamesi çıktı dış temsilciliklerin korunması ile ilgili, bütün yetki ? Diplomatik Güvenlik Genel Müdürlüğü? isminde dışişleri bakanlığına bağlı yeni bir müdürlüğe verildi . Kararnameyi nette bulabilirsin , artık mülakat seçim işini onlar yapacak . Fakat detaylar önümüzdeki aylarda çıkacak yönetmelikte belli olur . Şimdilik söylenti artık eskisi gibi misyon sınavı yapılmayacağı yönünde ama yönetmelik çıkmadan bunu kimse bilemez .

Son olarak emniyetten alım olsa bile YDS puanı isteneceği söyleniyor , misyon düşünen meslektaşlarımın YDS ye çalışmasının daha faydalı olacağını düşünüyorum .

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