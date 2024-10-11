Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


11 Ekim 2024 09:29
Avukata düşen borç hakkında

Arkadaşlar yapılandırma vardı vakıftan ödeme planı bozuldu avukata verilecek, avukata verilince hemen icraya mi düşüyor yoksa avukatla anlaşıp 2-3 taksitte odesek icra olarak gözükürmu yinede icra dosyası açılır mı ve memuruiyeti etkiler mi


Hocass
Aday Memur
11 Ekim 2024 09:35

Hocam üstüne bişey yoksa bırak icraya düş kafan rahatlar .psikiloji zordur ama ekonomik olarak çok rahatlarsin .avukat kalan borcu kapatmani isteyecektir yada anlaşma yoluna gider odemezsen eger daha duymadım görmedim ama hapis cezası var diyorlar.kimse avukatla pek anlasani gormedim borç küçükse bilemem tabi.60 ay yapılandırma süreci başladı bu yüzden icralar bu yasa netlesene kadar bekletiliyor diye duymuştum 1 Kasımda sanırım süreç daha da netleşecek.memurluga zarar vermez 5-6 icrasi olan var.artik icraya düşmeyen yok zaten memur kalmazdi


fakir.adam
Şube Müdürü
11 Ekim 2024 10:02

avukata düşmüş artık borç. senden çıkmış. sen kurtulmuşsun borçtan. ödemene gerek yok. avukat düşünsün. o ödesin.

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