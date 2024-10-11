Gündem \ Siyasi, Tarihi ve Dini konular
Editörler : E.Kayı Han


11 Ekim 2024 10:02
Turkiye'de 2002 den beri 35 bin erkek intihar etmiş..

Son sayısal verilere bakarsanız 2002 den beri turkiyede 35 bin erkek intihar etmiş.


gazanya
Daire Başkanı
11 Ekim 2024 10:07

Son sayısal verilere göre turkiyedeki intihar edenlerin yuzde 77 si erkek.


gazanya
Daire Başkanı
11 Ekim 2024 10:08

En çok 15-24 yaş grubu arasındaki erkekler yani ergen ve yetişkinliğe yeni geçmiş erkekler intihar ediyormuş.


gazanya
Daire Başkanı
11 Ekim 2024 10:09

Turkiyede 450 bin psikoterapi alanında uzmana ihtiyaç var deniliyor.


gazanya
Daire Başkanı
11 Ekim 2024 10:11

Toplam 1514 hastane,12bin 972 lise duzeyinde okul var.


gazanya
Daire Başkanı
11 Ekim 2024 10:12

Şimdi bu rakamın azaltılması için neler yapılabilir?


gazanya
Daire Başkanı
11 Ekim 2024 10:13

Şimdi bizde erkekler psikologa gitmek istemezler.


gazanya
Daire Başkanı
11 Ekim 2024 10:14

Şimdi bizde erkekler pdikologa gitmek istemezler..

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