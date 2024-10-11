Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


11 Ekim 2024 10:26
Enflasyon hedefi tutacak mı ?

Benzine dün yapılan 76 kuruşluk zam gece yarısı pompa fiyatlarına yansırken, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 95 kuruşluk bir zam daha bekleniyor.

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